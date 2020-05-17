"Реал" офіційно вирішив долю Луніна

Футболіст збірної України Андрій Лунін продовжить виступати за іспанський клуб "Ов'єдо". Відповідне рішення прийняв мадридський "Реал", якому належить контракт Луніна.

Як повідомляє сайт "Ов'єдо", 21-річний український воротар залишиться у команді до завершення цього сезону.

До речі "Реал" повертає Луніна через коронавірус

Футбольні матчі в Іспанії можуть відновитися лишень у середині червня. Орендна угода Луніна з "Ов'єдо" розрахована до 30 червня.

"Реал" дозволив Луніну виступати за "Ов'єдо" поки сезон не буде завершено.

Іспанський клуб оголосив, що всі футболісти, які перебувають в складі, не покинуть команду до кінця сезону-2019/20.

Лунін розпочав сезон в оренді у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.

Через брак ігрової практики у січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого вже зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів.

Його контракт з "Реалом" чинний до літа 2024 року.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.