24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

"Реал" офіційно вирішив долю Луніна

- Читать новость на русском
Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Ов'єдо"

Футболіст збірної України Андрій Лунін продовжить виступати за іспанський клуб "Ов'єдо". Відповідне рішення прийняв мадридський "Реал", якому належить контракт Луніна.

Як повідомляє сайт "Ов'єдо", 21-річний український воротар залишиться у команді до завершення цього сезону.

До речі "Реал" повертає Луніна через коронавірус

Футбольні матчі в Іспанії можуть відновитися лишень у середині червня. Орендна угода Луніна з "Ов'єдо" розрахована до 30 червня.

"Реал" дозволив Луніну виступати за "Ов'єдо" поки сезон не буде завершено.

Іспанський клуб оголосив, що всі футболісти, які перебувають в складі, не покинуть команду до кінця сезону-2019/20.

  • Лунін розпочав сезон в оренді у "Вальядоліді", але провів за клуб лише два матчі.
  • Через брак ігрової практики у січні Андрій перейшов у "Ов'єдо", в складі якого вже зіграв дев'ять матчів і пропустив 10 голів.
  • Його контракт з "Реалом" чинний до літа 2024 року.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Андрій Лунін Реал Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Божевільна невдача: футболіст Бундесліги зганьбився і не реалізував вбивчий момент – відео
сьогодні , 10:42 Божевільна невдача: футболіст Бундесліги зганьбився і не реалізував вбивчий момент – відео
Михайло Гема
Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" – джерело
16 травня , 15:38 Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" – джерело
Юрій Семенюк
Промоутер Усика хоче організувати боксерські бої у себе в дворі: фото
16 травня , 14:58 Промоутер Усика хоче організувати боксерські бої у себе в дворі: фото
Юрій Семенюк