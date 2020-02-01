Реал – Атлетіко: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

У суботу, 1 лютого, в чемпіонаті Іспанії відбудеться мадридське дербі – "Реал" прийматиме "Атлетіко". Переглянути його можна буде і в Україні.

Перед цим матчем "Реал" посідає першу місце у чемпіонаті, маючи 46 очок. "Атлетіко" лише п'яте, а відставання від "вершкових" складає 10 очок. У випадку перемоги, "матрацники" можуть піднятися на третє місце.

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Матчі чемпіонату Іспанії в Україні доступні для перегляду як по телебаченні, так і онлайн.

Транслюватиме матч телеканал "Футбол 2". Пряма трансляція розпочнеться о 16:55, стартовий свисток пролунає о 17:00. В онлайні ця трансляція буде доступна на Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляцій на цьому сайті платний. Підписка лише на канали "Футбол" обійдеться в 109 гривень на місяць. Також можна обрати підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол" та Setanta Sport.

Транслюватиме онлайн матч "Реал" – "Атлетіко" і Megogo. Однак і там доступ до трансляції платний. Там можна обрати одну з двох передплат – "Оптимальну" за 97 гривень на місяць, або ж "Максимальну" за 197 гривень.