Реал – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Одним з найцікавіших протистоянь матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане гра "Реалу" проти "Аяксу". Переглянути матч можна буде і в Україні. При цьому як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Реал" – "Аякс" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Реал" – "Аякс" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Реал" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 5 березня. Початок о 22:00. Перший матч між "Аяксом" та "Реалом" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приніс перемогу мадридській команді.

Відео голів та огляд матчу "Реал" – "Аякс" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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