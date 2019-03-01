Реал – Барселона: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Іспанським "Реалу" та "Барселоні" випало провести два матчі менше, аніж за тиждень. Після гри у півфіналі Кубка Іспанії, команди зустрінуться у матчі чемпіонату.

На відміну від кубкового матчу, "Барселона" вже не є фаворитом цього матчу. Однак коефіцієнти на її перемогу й надалі нижчі, аніж на "Реал". При тому що матч відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

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Прогноз від William Hill

Провідна британська букмекерська контора оцінила перемогу "Реалу" у домашньому "ель-класіко" у 2,70. У той час як на перемогу їх суперників коефіцієнт 2,45. На те, що команди так і не зможуть виявити сильнішого – 3,70.

Попри те, що Мессі не забив у попередній грі з "Реалом", саме аргентинець є найбільш ймовірним автором гол у цій грі – 1,70 на його гол у ворота "Реалу". Гол його партнера Суареса – 2,10. Стільки ж на гол нападника "вершкових" Бензема.

Прогноз від PariMatch

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Барселони" у PariMatch – 2,55. При цьому що перемога "Реалу" оцінена в ті ж 2,70. Нічия у матчі – 3,75.

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Щодо авторів голів, то результативний удар Мессі має коефіцієнт 2,00. Гол Бензема – 2,25. На те, що заб'є у цьому матчі Суарес – 2,35.

Прогноз від "Фаворит спорт"

Їх букмекери дали найвищий коефіцієнт на перемогу "Реалу" – 2,74. Перемога "Барселони" у цьому протистоянні – 2,44. Нічия у матчі – 3,65.

Матч "Реал" – "Барселона" відбудеться у суботу, 2 березня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.