"Реал" офіційно купив зіркового нападника

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Лука Йовіч
Лука Йовіч / twitter.com/SuperSportTV

Мадридський "Реал" офіційно оформив черговий трансфер. Іспанський клуб підсилився сербським нападником Лукою Йовічем.

Йовіч, якого німецький "Айнтрахт" викупив тільки навесні в "Бенфіки", підписав контракт з іспанцями до 2025 року.

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Наразі не відомо, скільки "Реал" заплатив за Йовіча. За даними Transfermarkt, його вартість складає 55 млн євро.

У минулому сезоні за "орлів" сербський нападник зіграв 48 матчів у всіх турнірах, забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше "Реал" вже оголосив про підписання захисника "Порту" Едера Мілітао. Він також підписав контракт до 2025 року.

Найближчим часом очікується, що "Реал" купить зірку "Челсі" бельгійця Едена Азара.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Реал
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