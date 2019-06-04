"Реал" офіційно купив зіркового нападника

Мадридський "Реал" офіційно оформив черговий трансфер. Іспанський клуб підсилився сербським нападником Лукою Йовічем.

Йовіч, якого німецький "Айнтрахт" викупив тільки навесні в "Бенфіки", підписав контракт з іспанцями до 2025 року.

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Наразі не відомо, скільки "Реал" заплатив за Йовіча. За даними Transfermarkt, його вартість складає 55 млн євро.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 июня 2019 г.

У минулому сезоні за "орлів" сербський нападник зіграв 48 матчів у всіх турнірах, забив 27 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше "Реал" вже оголосив про підписання захисника "Порту" Едера Мілітао. Він також підписав контракт до 2025 року.

Найближчим часом очікується, що "Реал" купить зірку "Челсі" бельгійця Едена Азара.