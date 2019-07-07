"Реал" прийме несподіване рішення на користь Андрія Луніна

Український воротар Андрій Лунін може отримати шанс в мадридському "Реалі". Воротар збірної України може продовжити наступний сезон у "Реалі", а не в оренді.

Минулий сезон Лунін був вимушений провести в оренді в "Леганесі", адже "вершкові" придбали зіркового голкіпера Тібо Куртуа. Запасник воротарем був Кейлор Навас, а резервним – Люка Зідан.

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Але тепер Люка Зідан покине мадридський клуб, повідомляє Marca. У 21-річного француза є дві пропозиції від клубів Сегунди, зокрема від "Фуенлабради", яка в минулому сезоні завоювала право грати у другому за силою чемпіонаті Іспанії.

"Фуенлабрада" має намір орендувати сина головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана і вже зробила відповідний запит у "Реал".

Люка Зідан також хоче покинути королівський клуб, щоб отримувати більше ігрової практики в основі іншого клубу.

Таким чином, у "Реалі" залишаться три воротарі – Тібо Куртуа, Андрій Лунін і Кейлор Навас, якого хочуть продати. У такому випадку Куртуа буде основним голкіпером у наступному сезоні, а Лунін стане запасним.

Як відомо, Лунін вже потрапив у заявку "Реалу" на передсезонний тур по Північній Америці. Це означає, що українець може залишитися у клубі, а не йти в оренду.