"Реал" сенсаційно програв "Леванте" та опустився на друге місце: відео
Мадридський "Реал" в матчі чемпіонату Іспанії відправився в гості до "Леванте" у Валенсію. І неочікувано зазнав мінімальної поразки.
Леванте – Реал 1:0
Гол: Моралес, 79
Весь матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" пройшов під натиском гостей. "Реал", в склад якого повернувся Еден Азар, домінував на полі, і лише у першому таймі змарнував стільки нагод, що рахунок на табло міг бути розгромним. Але пробити Айтора "вершковим" так і не вдалося. Хоча і сам голкіпер "Леванте" завжди діяв надійно. Однак п'ять сейвів за перші 45 хвилин він таки здійснив. Куртуа у протилежних воріт майже не турбували (жодного удару в площину).
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Гра у другому таймі дещо змінилася. "Реал" і надалі володів ініціативою (а також 67% часу м'ячем), але цього разу і біля їх воріт стали виникати гольові моменти. Саме один з них і приніс перемогу "Леванте", Моралес отримав пас на хід на лівому фланзі. І півзахисник вирішив неочікувано пробити. Найбільш неочікуваним цей удар став для Куртуа, коли м'яч залетів у ближній верхній кут воріт, до чого голкіпер не був готовий.
Відеоогляд матчу Леванте – Реал
"Реал" програє та опускається на друге місце. На першу сходинку підіймається "Барселона", яка перед тим розгромила "Ейбар" завдяки покеру Мессі. За "синьо-гранатових" дебютував Брейтвейт, якого купили в "Леганеса". Сам нападник у цьому матчі не відзначився забитим голом, а на представленні неприємно здивував.
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"Реал" буде мати нагоду повернутися на перше місце у чемпіонаті вже в неділю, 1 березня. Тоді в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться "ель-класіко", в якому "галактікос" прийматимуть "Барселону".
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