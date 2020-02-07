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"Реал" сенсаційно вдома програв "Сосьєдаду" у кубку Іспанії в матчі з 7 голами – відео

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"Реал" програв "Сосьєдаду" / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" вилетів з Кубка Іспанії. Команда вдома поступилася "Сосьєдаду", пропустивши чотири голи.

Реал – Сосьєдад 3:4

Голи: Марселу, 59, Родріго, 81, Начо, 90+3 – Едегор, 22, Ісак, 54, 56, Меріно, 69
Вилучення: Горосабель, 90+5 (Сосьєдад)

Початок поразки "Реалу" заклав Мартін Едегор. Контракт норвезького футболіста належить "Реалу", а за "Сосьєдад" він виступає на правах оренди. Тож після забитого голу футболіст не святкував.

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Ще більше проблем у "Реала" виникло, коли з різницею у дві хвилини Ісак оформив дубль. Правда за три хвилини Марселу скоротив відставання, але На 69-й хвилині Меріно після пасу Ісака знову зробив різницю у три голи.

Все, на що спромігся "Реал" в цьому матчі – до мінімуму скоротити відставання. Однак зробив це він вже у компенсований арбітром час – Начо забив на 90+3 хвилині. Ще перед тим відзначився Родріго.

Для "Реалу" це перша поразка на домашньому полі в цьому сезоні. А перед тим команда не програвала взагалі 21-матч (15 перемог та шість нічиїх).

Також варто відзначити, що чотири рази в цьому матчі арбітр користувався послугами VAR. Двічі голи не було зараховано (Ісака на 49-й хвилині та Вінісіуса на 79-й хвилині). Голи Родріго та Начо теж переглядалися, і їх вирішили зарахувати.

Відеоогляд матчу Реал – Сосьєдад

У паралельному матчі "Барселона" теж поступилася – "Атлетіку". Тож у півфіналі Кубка Іспанії зіграють "Сосьєдад", "Атлетік", "Гранада" та "Мірандес".

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Реал Новини Спорту
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