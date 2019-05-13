"Реал" зазнав 11 поразки у чемпіонаті, пропустивши три голи від "Реал Сосьєдад": відео

Мадридський "Реал" на виїзді поступився "Реал Сосьєдаду". "Вершкові" першими забили у цьому матчі, але згодом пропустили тричі.

Реал Сосьєдад – Реал 3:1

Голи: Меріно, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67 – Діас, 6

Вилучення: Вальєхо, 39 (Реал)

Нереалізований пенальті: Вілліан Жозе, 40 (Реал Сосьєдад)

Матч на "Аноеті" для мадридської команди розпочався доволі добре. Вже на 6-ій хвилині зустрічі команда вийшла вперед завдяки голу Діаса, який розібрався із суперником у штрафному майданчику та пробив з гострого кута.

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Та ще до перерви господарі зуміли зрівняти рахунок – Вілліан Жозе віддав пас п'ятою на Меріно і футболіст без проблем пробив повз Куртуа.

Проблеми для "Реалу" продовжилися, коли червону картку отримав Вальєхо за гру рукою у власному штрафному майданчику, коли м'яч вже летів у ворота. Вилучення та пенальті. Однак голкіпер порався з ударом Вілліана Жозе.

Але саме помилка Куртуа стала причиною другого голу. Воротар послизнувся на виході, коли Сальдуа головою пробив йому у протихід під дальню штангу.

Третій гол у ворота "вершкових" забив Барренечеа, вдало зігравши на добиванні. М'яч перед тим влучив у штангу та відлетів до нього.

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Рахунок у матчі міг бути й розгромним, але одного разу перекладина врятувала "Реал" від пропущеного голу.

Ця поразка стала 11-ою для "Реалу" у чемпіонаті Іспанії. За сезон "Реал" програв в 17-и матчах. Команда закінчує чемпіонат на третій сходинці.