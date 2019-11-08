Ребров нещадно розкритикував російський клуб після матчу Ліги Європи

В рамках 4-го туру Ліги Європи "Ференцварош" зіграв на виїзді в нульову нічию з ЦСКА.

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров після нічиєї з ЦСКА зізнався, що його не здивував суперник.

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ЦСКА не здивував, та ж структура і тактика. Рівень гравців ЦСКА високий, вони могли вирішити епізод на свою користь індивідуально. Ми розуміли важливість компактності в обороні і намагалися виключити швидкі атаки, не давати супернику простір, думаю, у нас це вийшло.



Гра вийшла важкою, ми знали, проти кого граємо. Ми проаналізували перший матч із ЦСКА, в обороні зіграли надійніше, особливо в першому таймі, ми заслужили очко, але могли і вирвати перемогу,

– зазначив головний тренер "Ференцвароша".

Команда під керівництвом Сергія Реброва мала достатньо моментів, щоб забити, але воротар "армійців" зробив пару відмінних сейвів і зберіг ворота сухими.

"Ференцварош" має в своєму активі 5 очок і зберігає шанси на вихід з групи з другого місця.