Ребров пояснив, чому український півзахисник "Ференцвароша" може змінити громадянство

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що його підопічний Ігор Харатін хоче прийняти угорське громадянство.

Спорт24 писав, що наставник збірної Угорщини Марко Россі відвідав тренувальний табір "Ференцвароша", де обговорив можливість натуралізації українського півзахисника команди Ігоря Харатін.

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"Так, ми розмовляли з Ігорем Харатіним на цю тему, він зі мною радився. Отримувати угорське громадянство футболіст збирається не для того, щоб виступати за збірну цієї країни. Я йому так і сказав: "Якщо у тебе тут коріння, якщо твоє серце з цією країною, не бачу в цьому жодних проблем".

Тренери угорської збірної виявляють до нього інтерес. Зі мною розмовляли з цього приводу. Головний тренер Марко Россі шукає підсилення команди, з якою хоче потрапити на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй. Моя позиція і позиція Ігоря йому імпонують. Спочатку громадянство, якщо у тебе це в серці, а потім, якщо ти відповідаєш вимогам, розмови про збірну.

Зрештою, з "Ференцвароша" можна потрапити і до національної команди України. У моєму уявленні й Ігор Харатін, і Олександр Зубков прогресують, ростуть в ігровому плані. Ми розмовляли на цю тему з Андрієм Шевченком, і це вже його прерогатива, викликати футболістів чи ні. Я можу лише дати оцінку стану гравців, з якими працюю", – сказав Ребров в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Варто зазначити, що у Харатіна є угорське коріння, і зараз він не вважається легіонером в місцевому чемпіонаті, але вже в наступному сезоні він буде зобов'язаний змінити футбольне громадянство, щоб не вважатися іноземцем.