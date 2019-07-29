Red Bull встановив новий рекорд часу на піт-стоп у Формулі-1: відео

Команда Red Bull продовжує бити рекорди щодо швидкості проведення піт-стопів під час перегонів Формули-1. При цьому їх попередній рекорд протримався лише два тижні.

Попередній рекорд Red Bull встановив на гран-прі Великобританії. Тоді автомобіль П'єра Гаслі обслужили за 1,91 секунди.

Відео найшвидшого піт-стопу на гран-прі Великобританії

І от під час дощового гран-прі Німеччини цей рекорд було побито. Тепер найкращий результат належить Максу Ферстаппену – 1,88 секунди.

Варто зазначити, що Ферстаппен виграв цю гонку. А на піт-стопи він заїжджав аж п'ять разів. Загалом команди на цьому гран-прі 78 разів відправляли боліди на піт-лейн.

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Відео рекордного піт-стопу Ферстаппена