Red Bull встановив новий рекорд часу на піт-стоп у Формулі-1: відео
Команда Red Bull продовжує бити рекорди щодо швидкості проведення піт-стопів під час перегонів Формули-1. При цьому їх попередній рекорд протримався лише два тижні.
Попередній рекорд Red Bull встановив на гран-прі Великобританії. Тоді автомобіль П'єра Гаслі обслужили за 1,91 секунди.
Відео найшвидшого піт-стопу на гран-прі Великобританії
І от під час дощового гран-прі Німеччини цей рекорд було побито. Тепер найкращий результат належить Максу Ферстаппену – 1,88 секунди.
Варто зазначити, що Ферстаппен виграв цю гонку. А на піт-стопи він заїжджав аж п'ять разів. Загалом команди на цьому гран-прі 78 разів відправляли боліди на піт-лейн.
Читайте також: Хемілтон та Кубіца набрали очки на гран-прі Німеччини через штраф Райкконена та Джовінацці
Відео рекордного піт-стопу Ферстаппена