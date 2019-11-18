Red Bull встановив новий рекорд на найшвидший піт-стоп Формули-1: ефектне відео
На гран-прі Бразилії перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Та окрім цього, йому та його механікам тепер належить новий рекорд на найшвидший піт-стоп.
Ферстаппен відправився на піт-стоп на 21 колі. І його механіки справилися за 1,82 секунди з обслуговуванням боліда.
До слова: Ферстаппен виграв гран-прі Бразилії, Хемілтона оштрафували, пілоти Ferrari зіштовхнулися
Відео рекордного піт-стопу за 1,82 секунди
Варто відзначити, що попередній рекорд теж належав механікам Red Bull. На гран-прі Німеччини вони це зробили за 1,88 секунди.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі