Red Bull встановив новий рекорд на найшвидший піт-стоп Формули-1: ефектне відео

На гран-прі Бразилії перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Та окрім цього, йому та його механікам тепер належить новий рекорд на найшвидший піт-стоп.

Ферстаппен відправився на піт-стоп на 21 колі. І його механіки справилися за 1,82 секунди з обслуговуванням боліда.

До слова: Ферстаппен виграв гран-прі Бразилії, Хемілтона оштрафували, пілоти Ferrari зіштовхнулися

Відео рекордного піт-стопу за 1,82 секунди

Варто відзначити, що попередній рекорд теж належав механікам Red Bull. На гран-прі Німеччини вони це зробили за 1,88 секунди.