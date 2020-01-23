Іван Редкач – Денні Гарсія: прогноз букмекерів на бій

У ніч з 25 на 26 січня український боксер Іван Редкач зустрінеться з Денні Гарсією. Боксери посперечаються за право в майбутньому зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC. Букмекери назвали фаворита поєдинку.

Іван Редкач – Денні Гарсія: прогноз

Українець Редкач підходить до поєдинку після сенсаційної перемоги. У червні 2019-го Іван несподівано здолав Девона Александера.

Редкач домінував практично весь поєдинок, а в шостому раунді відправив колишнього чемпіона світу в третій нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Ефектну перемогу в попередньому поєдинку здобув і Гарсія. У квітні 2019-го Денні у сьомому раунді технічним нокаутом здолав Адріана Гранадоса.

Тепер українець та американець посперечаються за право стати офіційним претендентом на титул WBC у напівсередній вазі.

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Прогноз Фаворит Спорт

Абсолютним фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є Денні Гарсія. Перемогу 31-річного американця у "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 1,01.

Таким чином, українець Редкач отримав статус андердога, до якого йому не звикати. Перемогу українця фахівці оцінили коефіцієнтом 16. Якщо ж поєдинок у США завершиться нічиєю – коефіцієнт 34.

Прогноз Pari Match

Обидва боксери знані нокаутери. В активі Гарсії 21 дострокова перемога, а в Редкача – 18. Таким чином, ймовірність, що боксери не пройдуть всю дистанцію досить висока.

Коефіцієнт на те, що Гарсія достроково переможе Редкача – 1,22. Якщо ж Іван достроково здолає Денні – коефіцієнт 17.

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Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують коефіцієнт 4,04 на те, що Гарсія не зможе достроково перемогти Редкача. Натомість на те, що Іван здолає Гарсію по очках – коефіцієнт 20.

Також у компанії 1xbet пропонують спрогнозувати, в якому раунді завершиться бій. Якщо Гарсія переможе у 7-12 раундах – коефіцієнт 2,38. Коефіцієнт 26 на те, що Редкач переможе Гарсію в 7-12 раундах.

Огляд бою Редкач – Гарсія читайте на сайті Спорт24.