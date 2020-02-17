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Рефері впав разом з Неймаром під час брутального нокауту: відео

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Рефері впав разом з Неймаром під час брутального нокауту / vnexpress.net

У Бангкоку (Таїланд) пройшов турнір з тайського боксу (муай-тай) Muay Hardcore. Під час декількох поєдинків у центрі уваги були не бійці, а рефері.

В одному з поєдинків тайський боксер Неймар Паемінбурі зустрічався з камбоджійцем Со Соваратханою.

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У другому раунді Неймар, якого не варто плутати із зірковим футболістом ПСЖ, отримав важкий удар, після якого впав на настил рингу.

Абсолютно синхронно з ним впав і суддя Сіттчай Інеяд, після чого відразу ж почав перевіряти, чи є пульс у спортсмена.

Відео кумедного падіння рефері

В іншому поєдинку на турнірі сталася подібна ситуація. Однак синхронність другого рефері бажає бути кращою.

Що таке муай-тай? Вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт
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