Рефері впав разом з Неймаром під час брутального нокауту: відео

У Бангкоку (Таїланд) пройшов турнір з тайського боксу (муай-тай) Muay Hardcore. Під час декількох поєдинків у центрі уваги були не бійці, а рефері.

В одному з поєдинків тайський боксер Неймар Паемінбурі зустрічався з камбоджійцем Со Соваратханою.

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У другому раунді Неймар, якого не варто плутати із зірковим футболістом ПСЖ, отримав важкий удар, після якого впав на настил рингу.

Абсолютно синхронно з ним впав і суддя Сіттчай Інеяд, після чого відразу ж почав перевіряти, чи є пульс у спортсмена.

Відео кумедного падіння рефері

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

В іншому поєдинку на турнірі сталася подібна ситуація. Однак синхронність другого рефері бажає бути кращою.

The referee in question is Sittichai Ineiad.



Bonus clip from later that evening showing referee Rojanawat Somsri. pic.twitter.com/mBahcfZN83 — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Що таке муай-тай? Вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами).