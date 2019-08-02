Рекордсмен за кількістю трофеїв Дані Алвеш знайшов собі новий клуб

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Рекордсмен за кількістю трофеїв Дані Алвеш знайшов собі новий клуб

Бразильський захисник Дані Алвеш продовжить кар'єру в себе на батьківщині. 36-літній гравець став футболістом "Сан-Паулу"

Контракт з Дані Алвешом підписано на 2,5 роки – до грудня 2022 року. У "Сан-Паулу" він перейшов як вільний агент. У новому клубі захисник виступатиме під номером 10.

До слова: Топ-трансфери літа 2019

Останнім клубом Алвеша був ПСЖ. За французьку команду захисник виступав два сезони. У його кар'єрі також були італійський "Ювентус", іспанські "Барселона" та "Севілья".

Варто нагадати, що Дані Алвеш є рекордсменом за кількістю трофеїв. Загалом за кар’єру Алвеш здобув 41 командний трофей. Він шість разів ставав чемпіоном Іспанії (у складі "Барселони"), п’ять разів вигравав Кубок Іспанії (чотири – "Барселоною", один – з "Севільєю"), п’ять разів вигравав Суперкубок Іспанії (чотири – "Барселона", один – "Севілья"). З "Барселоною" він тричі вигравав Лігу чемпіонів і ще стільки ж клубний чемпіонат світу. Чотири рази перемагав у матчах за Суперкубок УЄФА (тричі – з "Барселоною", один раз з "Севільєю"). З "Ювентусом" Алвеш вигравав чемпіонат Італії та кубок країни. У ПСЖ він двічі виграв чемпіонат Франції та Суперкубок Франції. По одному разу перемагав у Кубку французької ліги та Кубку Франції. Ще п’ять трофеїв – зі збірною Бразилії. Це два Кубки Америки та два Кубки Конфедерації, а також чемпіонат світу серед 20-літніх.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери
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