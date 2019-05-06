Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео
Лондонський "Арсенал" після закінчення матчу 37-го туру чемпіонату Англії з "Брайтоном" попрощався з декількома футболістами, які залишають клуб.
Вболівальники, які прийшли на домашній стадіон лондонців "Емірейтс", зустріли оплесками Аарона Ремзі, який переходить у туринський "Ювентус", Петра Чеха, який завершує кар'єру, і Денні Уелбека, з яким керівництво "Арсеналу" не продовжило контракт.
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Ремзі, який провів в "Арсеналі" 11 років, отримав від клубу пам'ятну нагороду і розплакався.
Валлієць двічі забивав переможні м'ячі у фіналах Кубка Англії: у 2014 році Аарон забив "Халл Сіті", а у 2017-у – "Челсі". За 11 років в "Арсеналі" Ремзі зіграв 369 матчів, забив 64 голи та віддав 62 результативні передачі.
Італійський "Ювентус" отримав Ремзі безкоштовно, підписавши його на правах вільного агента.
У прощальному для Ремзі поєдинку "Арсенал" не зумів перемогти "Брайтон" і втратив шанси пробитися у Лігу чемпіонів через національну першість.