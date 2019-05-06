Ремзі розплакався, прощаючись з "Арсеналом", він віддав клубу 11 років: зворушливе відео

Лондонський "Арсенал" після закінчення матчу 37-го туру чемпіонату Англії з "Брайтоном" попрощався з декількома футболістами, які залишають клуб.

Вболівальники, які прийшли на домашній стадіон лондонців "Емірейтс", зустріли оплесками Аарона Ремзі, який переходить у туринський "Ювентус", Петра Чеха, який завершує кар'єру, і Денні Уелбека, з яким керівництво "Арсеналу" не продовжило контракт.

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Ремзі, який провів в "Арсеналі" 11 років, отримав від клубу пам'ятну нагороду і розплакався.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q — Arsenal FC (@Arsenal) 5 мая 2019 г.

Валлієць двічі забивав переможні м'ячі у фіналах Кубка Англії: у 2014 році Аарон забив "Халл Сіті", а у 2017-у – "Челсі". За 11 років в "Арсеналі" Ремзі зіграв 369 матчів, забив 64 голи та віддав 62 результативні передачі.

Італійський "Ювентус" отримав Ремзі безкоштовно, підписавши його на правах вільного агента.

У прощальному для Ремзі поєдинку "Арсенал" не зумів перемогти "Брайтон" і втратив шанси пробитися у Лігу чемпіонів через національну першість.

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