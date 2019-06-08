Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою

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Леннокс Льюїс – Майк Тайсон
Леннокс Льюїс – Майк Тайсон / twitter.com/RBRBoxing

Леннокс Льюїс та Майк Тайсон 8-го червня 2002 року провели поєдинок у суперважкій вазі за титули чемпіона світу за версіями WBC, IBF і IBO, які належали Ленноксу Льюїсу і за вакантний титул чемпіона світу за версією авторитетного боксерського журналу The Ring.

22 січня 2002 року в театрі Хадсона (Нью-Йорк) відбулася прес-конференції, на якій повинна була бути оголошена дата поєдинку. Першим на прес-конференцію прийшов Майк Тайсон.

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Він відразу ж подивився на те місце, де повинен був перебувати Льюїс. Після того як на прес-конференцію прийшов Льюїс, Тайсон підійшов до нього й спробував вдарити його. Один з охоронців Льюїса спробував стримати Тайсона, але він вдарив його. Після цього зав'язалася бійка, обидва боксери почали битися. Також в бійці брали участь члени команд боксерів.

Сам же бій 8-го червня завершився у 8-у раунді. Льюїс нокаутував Тайсона. Після цього Леннокс провів ще один бій на професійному ринзі проти українця Віталія Кличка й здобув перемогу технічним нокаутом.

Тайсон ще тричі виходив на ринг й здобув тільки одну перемогу.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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