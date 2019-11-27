Реванш року: поєдинок Уайлдер – Ф'юрі офіційно відбудеться 22 лютого

Організатори бою між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі впевнені, що боксери зустрінуться в рингу 22 лютого наступного року. На кону стоятиме пояс WBC, яким володіє Уайлдер.

Про це стверджує керівник Top Rank Боб Арум і Шеллі Фінкель, який представляє інтереси Уайлдера в компанії Premier Boxing Champions.

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Ми все оголосимо до Різдва, але бій відбудеться 22 лютого. Можете не хвилюватися і спокійно спати,

– сказав Арум.

Перший бій між Уайлдером та Ф'юрі

Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию. Хоча Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні й був близьким, щоб програти бій. Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Нагадаємо, що обов'язковою умовою для повторної зустрічі Ф'юрі і Уайлдера в рингу були перемоги обох боксерів в проміжних боях. Так, американець захистив свій титул в боях з Домініком Бризілом і Луїсом Ортісом, а британець переміг німця Тома Шварца і шведа Отто Валліна.