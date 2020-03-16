Реванш з Кличком можливий, якщо він кине мені виклик, – Джошуа

30-річний британець Ентоні Джошуа поділився думками щодо потенційного реваншу з Володимиром Кличком. Ентоні наразі є чемпіоном світу за 4 версіями (WBA, WBO, IBF, IBO), а український боксер давно завершив спортивну кар'єру.

За словами британця, він не хоче виходити в ринг проти українця ще раз. Однак зробить це, якщо Кличко кине йому виклик.

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Ні, я б не хотів знову битися з ним. Так, це можливо, якщо він кине мені виклик. Але, чесно кажучи, я не хочу такого розвитку подій. Володимир – ікона боксу і легенда. Я дуже поважаю його,

– цитує Джошуа klitschko-brothers.com.

Кличко – Джошуа: як це було

Бій між боксерами відбувся у квітні 2017-го року у Лондоні на стадіоні "Вемблі" та став "боєм десятиліття". Ентоні був на межі поразки, побувши в глибокому нокдауні.

Британець зумів виграти протистояння достроково в 11 раунді. Володимир пропустив аперкот і двічі побував у нокдауні.

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Кличко не здавався і намагався продовжити бій, однак рефері вирішив зупинити протистояння. Влітку того року Кличко оголосив про завершення кар'єри боксера.

Дивіться повний бій Кличко – Джошуа

Повернення Кличка

Останні два роки не вщухають розмови про повернення Кличка у бокс. Особливо актуальними вони стали торік, коли ЗМІ повідомили, що британська платформа DAZN підготувала Володимиру контракт у розмірі 40, чи 80 мільйонів доларів.

Платформа DAZN, яка здійснює онлайн-трансляцію спортивних подій, пропонувала Кличку контракт на 3 поєдинки з топ-боксерами. Володимиру потрібно було перемагати у кожному поєдинку, щоб отримати наступного суперника.

Кличко ухиляється від конкретної відповіді про повернення у бокс. 43-річний Володимир, який перебуває у відмінній формі, заявляє, що його цікавить рекорд Формана.

Американець Форман у 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Його рекорд тримається досі. Таким чином, до повернення Кличка залишилося чекати 2 роки.

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