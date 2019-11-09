Результати матчів та відео голів 12 туру Серії А

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Результати матчів та відео голів 12 туру Серії А
Результати матчів та відео голів 12 туру Серії А / twitter.com/sassuolous

З 8-го по 10 листопада в Італії проходить 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати всіх матчів, а також відео голів ви можете переглянути в матеріалі Спорт24.

Сассуоло – Болонья 3:1

Голи: Капуто, 34, 75, Бога, 68 – Орсоліні, 70

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Сассуоло – Болонья відеоогляд матчу

Брешія – Торіно 0:4

Голи: Белотті, 17, 26 (обидва пенальті), Беренгер, 75, 81

Вилучення: Матею (Брешія)

Брешія – Торіно відеоогляд матчу

Інтер – Верона 2:1

Голи: Весіно, 65, Барелла, 83 – Верре, 19 (п)

 

Турнірна таблиця Серії А

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Серія А
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