Результати матчів та відео голів 12 туру Серії А
З 8-го по 10 листопада в Італії проходить 12 тур чемпіонату країни з футболу. Результати всіх матчів, а також відео голів ви можете переглянути в матеріалі Спорт24.
Сассуоло – Болонья 3:1
Голи: Капуто, 34, 75, Бога, 68 – Орсоліні, 70
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Сассуоло – Болонья відеоогляд матчу
Брешія – Торіно 0:4
Голи: Белотті, 17, 26 (обидва пенальті), Беренгер, 75, 81
Вилучення: Матею (Брешія)
Брешія – Торіно відеоогляд матчу
Інтер – Верона 2:1
Голи: Весіно, 65, Барелла, 83 – Верре, 19 (п)
Турнірна таблиця Серії А
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