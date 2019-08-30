Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи
У Монако у п'ятницю, 30-го серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. Своїх суперників дізналися й українські клуби.
Група A
Севілья, АПОЕЛ, Карабах, Дюделандж,
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Група B
Динамо Київ, Копенгаген, Мальме, Лугано
Група C
Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор
Група D
Спортінг, ПСВ, Русенбург, ЛАСК
Група E
Лаціо, Селтік, Ренн, Клуж
Група F
Арсенал, Айнтрахт, Стандард, Гімарайнш
Група G
Порту, Янг Бойз, Феєнорд, Рейнджерс
Група H
ЦСКА Москва, Лудогорець, Еспаньйол, Ференцварош
Група I
Вольфсбург, Гент, Сент-Етьєн, Олександрія
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Група J
Рома, Боруссія Менхенгладбах, Істанбул Башакшехір, Вольфсбергер
Група K
Бешикташ, Брага, Вулверхемптон, Слован Братислава
Група L
Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар