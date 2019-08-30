Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи

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Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи
Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи / Фото з відкритих джерел

У Монако у п'ятницю, 30-го серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. Своїх суперників дізналися й українські клуби.

Група A

Севілья, АПОЕЛ, Карабах, Дюделандж, 

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Група B

Динамо Київ, Копенгаген, Мальме, Лугано

Група C

Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор

Група D

Спортінг, ПСВ, Русенбург, ЛАСК

Група E

Лаціо, Селтік, Ренн, Клуж

Група F

Арсенал, Айнтрахт, Стандард, Гімарайнш

Група G

Порту, Янг Бойз, Феєнорд, Рейнджерс

Група H

ЦСКА Москва, Лудогорець, Еспаньйол, Ференцварош

Група I

Вольфсбург, Гент, Сент-Етьєн, Олександрія

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Група J

Рома, Боруссія Менхенгладбах, Істанбул Башакшехір, Вольфсбергер

Група K

Бешикташ, Брага, Вулверхемптон, Слован Братислава

Група L

Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан, АЗ Алкмар

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
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