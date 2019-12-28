Підручний та Меркушина стали третіми на Різдвяній гонці: результати

В неділю, 28 грудня, відбулася традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Її результати – у матеріалі Спорт24.

На Різдвяній гонці з біатлону, або ж гонці зірок біатлону World Team Challenge відбувся перший етап — мас-старт. В ньому виступила й українська пара Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

До слова: Різдвяна гонка з біатлону 2019: онлайн-трансляція

Український дует на восьми вогневих рубежах допустив всього три промахи, що дозволило нашій команді фінішувати третіми.

Перемогла ж італійська пара Доротея Вірер / Лукас Хофер. Вони допустили аж шість промахів, однак показали час 32:16,9. Пара Лаура Дальмаєр — Філіп Наврат стала другою в мас-старті.

Останніми ж фінішували росіяни Катерина Юрлова-Перхт / Матвій Єлісєєв. Вони здійснили п'ять промахів та відстали від переможців на +1:43,9.

Попереду ж учасників ще очікує гонка-переслідування.