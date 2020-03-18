Ролан Гаррос не порадились з АТР та WTA і перенесли тенісний турнір
Французька тенісна федерація перенесла початок Ролан Гаррос. Другий в тенісному сезоні турнір серії Grand Slam пройде у Парижі з 20 вересня по 4 жовтня. Відтак чемпіонат розпочнеться через тиждень після US Open.
Французька федерація з тенісу без консультацій з АТР і WTA самостійно і вже офіційно перенесла Ролан Гаррос, який повинен був відбутися наприкінці травня.
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Організатори US Open поки не планують змінювати дату старту турніру. Також залишається без змін у запланованому календарі і проведення Вімблдону.
Grand Slam у Лондоні повинен пройти з 29 червня до 12 липня. Проте організатори не заперечують можливості коригування дат у випадку, якщо епідемія коронавірусу не піде на спад.