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Ролан Гаррос не порадились з АТР та WTA і перенесли тенісний турнір

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Французька тенісна федерація перенесла початок Ролан Гаррос. Другий в тенісному сезоні турнір серії Grand Slam пройде у Парижі з 20 вересня по 4 жовтня. Відтак чемпіонат розпочнеться через тиждень після US Open.

Французька федерація з тенісу без консультацій з АТР і WTA самостійно і вже офіційно перенесла Ролан Гаррос, який повинен був відбутися наприкінці травня.

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Організатори US Open поки не планують змінювати дату старту турніру. Також залишається без змін у запланованому календарі і проведення Вімблдону.

Grand Slam у Лондоні повинен пройти з 29 червня до 12 липня. Проте організатори не заперечують можливості коригування дат у випадку, якщо епідемія коронавірусу не піде на спад.

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Спорту Ролан Гаррос Новини Франції Спорт Теніс
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