"Рома" близька, щоб придбати лідера "Шахтаря", відступні за якого 100 мільйонів євро

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Ісмаїлі
Ісмаїлі / shakhtar.com

Італійська "Рома" найближчим часом може купити оборонця донецького "Шахтаря". "Вовки" претендують на бразильця Ісмаїлі.

Як повідомляє Forzaroma, "Шахтар" і "Рома" надзвичайно близькі до домовленості щодо трансферу Ісмаїлі.

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Видання пише, що "гірники" вимагають 20 мільйонів євро. Але клуби можуть зійтися на сумі трансферу в 15 мільйонів. Про потенційний трансфер Ісмаїлі в "Рому" вже повідомляло видання Corriere dello Sport. Там також йшлося про суму в 15 мільйонів.

Ініціатором трансферу є португальський наставник "Роми" Паулу Фонсека, який очолив римлян цього тижня. Як відомо, до цього Фонсека очолював саме "Шахтар". Його в донецькому клубі замінив Луїш Каштру.

Фонсека вже заявляв, що хоче бачити в "Ромі" декількох гравців попереднього клубу. Зокрема, це можуть бути Марлос і Тарас Степаненко.

Що стосується Ісмаїлі, то в поточному сезоні 29-річний захисник забив 2 голи й зробив 12 результативних передач у 39 матчах. Його контракт з "гірниками" закінчується влітку 2023 року. В угоді прописані відступні в розмірі 100 млн євро. Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 18 млн євро.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту Трансфери Рома
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