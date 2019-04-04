"Рома" та "Фіорентина" влаштували гольову перестрілку в Серії А: відео

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Рома - Фіорентина відео голів та огляд матчу Чемпіонат Італії 2018/19
Рома – Фіорентина: результат матчу та відео голів / twitter.com/officialasroma

Римська "Рома" та "Фіорентина" не змогли виявити сильнішого в 30 турі чемпіонату Італії. Команди зіграли в результативну нічию 2:2.

Рома – Фіорентина 2:2
Голи: Дзаньоло, 14, Перотті, 57 – Песселья, 12, Жерсон, 51

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Уже на 12 хвилині Песселья відкрив рахунок у грі. Футболіст "Фіорентини" виграв верхову дуель у штрафному "Роми" й ударом головою від газону забив перший м'яч. Та вже за 2 хвилині "вовки" відновили паритет. Дзаньоло, який стає лідером команди, елегантним ударом головою відправив м'яч під стійку – 1:1.

По перерві "фіалки" знову вийшли вперед. Жерсон вирішив завдати потужного удару здалеку й м'яч після рикошету залетів у сітку воріт господарів. "Рома" з відповіддю знову не забарилася. На 57 хвилині Перотті відгукнувся на пас Клюйверта й потужним ударом прошив Лафонта – 2:2.

Після цього матчу "Рома" утримує восьму сходинку, маючи у своєму активі 48 очок. Стільки ж мають "Торіно", "Лаціо" та "Аталанта", однак дві останні комнади зіграли на матч менше.

Рома – Фіорентина – відеоогляд матчу

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Рома
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