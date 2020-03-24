"Рома" хоче придбати півзахисника "Шахтаря", – Gazzetta dello Sport

"Рома" Паулу Фонсеки, який у минулому сезоні очолював "Шахтар", прагне придбати молодого гравця донеччан Маркоса Антоніо. Італійці спробують переманити 19-річного бразильця вже влітку.

Авторитетне видання Gazzetta dello Sport інформує, що бразилець – пріоритетна мета "римлян" на позицію центрального півзахисника.

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Як повідомляє giallorossi.net, Антоніо відповідає запитам головного тренера Паулу Фонсеки по грі на цій позиції – "молодий, технічний, амбітний і недорогий".

ЗМІ повідомляли про інтерес "Роми" до Антоніо у червні 2019-го, але трансфер не вдалося здійснити.

Вартість Маркоса Антоніо, за даними Transfermarkt, складає 4,5 мільйона євро.

Статистика Антоніо в "Шахтарі": 2 голи, 1 результативна передача у 20 матчах.

На радарі "Роми" також оборонець "Шахтаря" Ісмаїлі, якого ЗМІ сватають в Італію останній рік.

За інформацією Il Messaggero, "вовки" шукають футболіста на позицію лівого захисника. Серед кандидатів саме Ісмаїлі.

У цьому сезоні 30-річний бразилець забив 2 голи за "Шахтар" і зробив 5 результативних передач у 30 матчах.

Портал Transfermarkt оцінює послуги Ісмаїлі у 19 мільйонів євро.

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