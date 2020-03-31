"Рома" хоче придбати вже четвертого гравця "Шахтаря"
Італійська "Рома" зацікавлена в трансфері вінгера донецького "Шахтаря" Тете.
За інформацією Goal.com, керівництво римського клубу розглядає можливість придбання 20-річного бразильця влітку по рекомендації головного тренера "вовків" Паулу Фонсеки.
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Зазначається, що за бразильцем пильно стежить спортивний директор "Роми" Джанлука Петракі.
Додамо, що Тете добре знайомий із нинішнім наставником "вовків" Паулу Фонсекою, під керівництвом якого він і дебютував у "Шахтарі".
Окрім того, Тете не єдиний гравець "гірників", яким цікавиться "Рома". Раніше повідомлялося, про інтерес до Маркоса Антоніо, Віктора Коваленка та Михайла Мудрика.
- У нинішньому сезоні Тете забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі в 26 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах.
- "Рома" в першому сезоні під керівництвом Фонсеки займає п'яте місце в турнірній таблиці і відстає від лідируючого "Ювентуса" на 18 очок.
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