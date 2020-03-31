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"Рома" хоче придбати вже четвертого гравця "Шахтаря"

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Тете зацікавив "Рому" / ФК "Шахтар"

Італійська "Рома" зацікавлена в трансфері вінгера донецького "Шахтаря" Тете.

За інформацією Goal.com, керівництво римського клубу розглядає можливість придбання 20-річного бразильця влітку по рекомендації головного тренера "вовків" Паулу Фонсеки.

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Зазначається, що за бразильцем пильно стежить спортивний директор "Роми" Джанлука Петракі.

Додамо, що Тете добре знайомий із нинішнім наставником "вовків" Паулу Фонсекою, під керівництвом якого він і дебютував у "Шахтарі".

Окрім того, Тете не єдиний гравець "гірників", яким цікавиться "Рома". Раніше повідомлялося, про інтерес до Маркоса Антоніо, Віктора Коваленка та Михайла Мудрика.

  • У нинішньому сезоні Тете забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі в 26 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах.
  • "Рома" в першому сезоні під керівництвом Фонсеки займає п'яте місце в турнірній таблиці і відстає від лідируючого "Ювентуса" на 18 очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Шахтар Рома
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