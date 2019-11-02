"Рома" у меншості здолала "Наполі", гру з двома пенальті зупиняли через расистські вигуки: відео

"Рома" у 10 турі чемпіонату Італії приймала "Наполі". Римському клубу вдалося здобути перемогу в драматичній грі.

Рома – Наполі 2:1

Голи: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Мілік, 72

Незабитий пенальті: Коларов, 26 (Рома)

Вилучення: Четін, 90+5 (Рома)

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Гарячий перший тайм

"Рома" більш агресивно розпочала поєдинок. На 9 хвилині Клюйверт знайшов трішки вільного простору та намагався переграти голкіпера ударом з далекої відстані. Непогана спроба, однак, м'яч пролетів поруч із лівою стійкою. Через три хвилини Пасторе відгукнувся на точну передачу в штрафному майданчику і відразу сильно пробив по воротах, але м'яч пролетів високо над поперечиною.

На 19 хвилині тиск "вовків" переріс у гол. Леонардо Спінаццола прокинув м'яч партнеру по команді, яким виявився Ніколо Дзаньоло. Він увірвався до штрафного майданчика та завдав дивовижного удару в праву дев'ятку – 1:0.

На 23 хвилині Коларов мав вдосталь часу та простору в штрафному майданчику, отримавши дотепну передачу. Але з його ударом у правий нижній кут воріт блискуче впорався Алекс Мерет. На 25 хвилині "вовки" отримали чудовий шанс збільшити рахунок. Арбітр з допомогою VAR призначив пенальті за гру рукою Кальєхона. Та Коларов пенальті не реалізував.

У середині тайму підопічні Карло Анчелотті, який не був на тренерській лаві, прокинулися. Спершу Ді Лоренцо опинився у карному майданчику, дочекався навісної передачі зі штрафного та пробив головою у лівий кут воріт. Один із гравців суперника опинився на шляху м'яча та заблокував цей удар. На 33 хвилині Мілік отримав просту передачу на завершення вдалої атаки. Здавалось, що м'яч, після його удару в один дотик із середньої відстані, опиниться у сітці, але м'яч пролетів повз праву стійку.

На 35 хвилині після різкого удару, якого з межі штрафного майданчика завдав Інсіньє, м'яч летів у лівий кут воріт. Але Пау Лопес здійснив майстерний сейв і запобіг голу. Наприкінці тайму Ді Лоренцо влучив у ліву стійку, зігравши на добиванні з-за меж штрафного майданчика. На 41 хвилині Мілік у воротарському майданчику високо вистрибнув назустріч навісній передачі, але м'яч, після його удару головою, влучив у поперечину.

Останній момент у тайму був у Мертенса. Дріс підхопив пас у штрафному майданчику та приготувався до удару по воротах, але спрямував м'яч надто високо.

Впевнена перемога

На 54 хвилині здавалося, що Пасторе "зажував" атаку. Однак Хав'єру вдалося простріли у штрафний і м'яч потрапив у руку – пенальті. З позначки другий гол у матчів забив Верету.

На 59 хвилині неаполітанців знову врятував каркас воріт. Клюйверт класно пробив з-за меж штрафного, але удар на себе прийняла поперечина.

У середині тайму матч було призупинено. Сенегалець Каліду Кулібалі пожалівся на расистські вигуки фанатів, ймовірно, "Роми". Капітан "вовків" Джеко заспокоїв тіфозі й гру було продовжено.

Відразу після поновлення матчу "Наполі" зуміло відігратися. Мілік отримав класну передачу з флангу й легко переграв голкіпера "Роми". Господарі поля відразу відповіли небезпечним моментом, але оборонці "Наполі" відвели загрозу.

На 77 хвилині Верету класно з-за меж вистрілив у лівий нижній від воротаря кут. Мерет здійснив прекрасний сейв. У компенсований час "Наполі" мав шанс вирвати нічию Зелінський класно закручував у нижній кут, але удару поляку зовсім трішки забракло точності. У компенсований час Четін на підступах до штрафного порушив правила та був вилучений з поля. Мілік штрафний пробив невдало, відтак неаполітанці не зуміли вирвати нічию.

Рома – Наполі відеоогляд першого тайму