Рома – Наполі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії
У неділю, 31 березня, відбудеться поєдинок 29 туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Рома" прийме "Наполі". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.
"Наполі", який відстає від лідируючого "Ювентуса" на 15 очок, вже давно розпрощався з думками про чемпіонство. Але зберегти за собою другий рядок – теж непросте завдання, особливо коли на п'яти наступають "Інтер" і "Мілан". "Рома" після 28 зіграних турів займає п'яте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 47 очок при різниці забитих і пропущених м'ячів 52-39. До третього місця в турнірній таблиці всього 6 пунктів, так що "вовкам" варто серйозно напружитися, щоб кінцівка сезону виходила вдалою.
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William Hill
У прогнозі британських букмекерів перемога "Роми" оцінена коефіцієнтом 3,10. На те, що переможе "Наполі" коефіцієнт менший – 2,30. Нічия у матчі – 3,40.
Найбільше шансів на забитий м'яч букмекери віддають Аркадіушу Міліку у "Наполі" (2,05) та Едіну Джеку у "Роми" (2,50).
PariMatch
Їх експерти прогнозують перемогу "Роми" з дещо меншим коефіцієнтом – 3,05. Перемога "Наполі" – 2,33. Нічия у цьому матчі – 3,55.
Marathon bet
Найбільший коефіцієнт на перемогу "Роми" виставили у Marathon bet – 3,16. Перемога "Наполі" в них отримала теж найбільший коефіцієнт – 2,34. Нічия – 3,54.
Нагадаємо, матч "Рома" – "Наполі" відбудеться у неділю, 31 березня. Початок зустрічі – о 16:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.
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