Рома – Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Рома - Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Рома – Порту: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів / twitter.com/officialasroma

Минулорічний кривдник "Шахтаря" італійська "Рома" в плей-офф Ліги чемпіонів зустрінеться з португальським "Порту". Переглянути поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можна буде в Україні.

Показ поєдинків Ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на останньому і буде транслюватися матч "Рома" – "Порту". Початок трансляції – о 21:50. Окрім того, о 21:30 на телеканалі "Футбол 1" стартує програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості дадуть прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Рома" – "Порту" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Рома" – "Порту" відбудеться у вівторок, 12 лютого. Початок зустрічі – о 22:00. Результат та відео голів – читайте на Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Рома
Джерело: 24 Канал
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