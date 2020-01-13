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"Ювентус" переміг "Рому" та закріпився на першому місці в чемпіонаті Італії: відео

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Рома – Ювентус результат матчу / twitter.com/juventusfc

У матчі між "Ромою" та "Ювентусом" в неділю, 12 грудня, перемогу святкували гості. Це дозволило команді з Турина одноосібно закріпитися на першому місці в чемпіонаті Італії.

Рома – Ювентус 1:2

Голи: Перотті, 68 (пен.) – Деміраль, 3, Роналду, 10 (пен.)

Ювентус вийшов вперед вже в дебюті зустрічі, коли на третій хвилині Деміраль вдало зіграв після навісу зі штрафного. А вже на десятій хвилині у ворота "Роми" було призначено пенальті. Голкіпер Лопес невдало віддав пас на Верету одразу перед штрафним майданчиком. Там його й обікрав Дібала. Та у штрафному нападника "Ювентуса" збили. Верета за це отримав жовту картку, а Ювентус – право на пенальті. Його чітко реалізував Роналду.

До слова: "Реал" у серії пенальті обіграв "Атлетіко" та виграв Суперкубок Іспанії: відео

Перший тайм відзначився одразу двома замінами. Через травму поле покинув автор першого голу Деміраль. Замість нього вийшов Де Лігт. І саме він грубо зіграв проти Дзаньоло, якого теж довелося замінити.

Все, на що спромоглася "Рома" – забити один гол у відповідь. І теж з пенальті. Спочатку Джеко після навісу влучив у штангу, а згодом Ундер не зумів пробити по воротах. Його удар заблокував Сандро, та захисник після цього підіграв собі рукою. Після перегляду повтору арбітр призначив пенальті, який і реалізував Перотті.

У підсумку перемога "Ювентуса", яка дозволила команді обійти "Інтер" та вийти на перше місце в чемпіонаті. Нагадаємо, "Інтер" вдома не зумів обіграти "Аталанту" Руслана Маліновського. Українець вийшов на поле у другому таймі, віддав результативний пас та заробив пенальті.

"Рома" ж втратила можливість піднятися у топ-4, залишившись на п'ятому місці.

Відеоогляд матчу Рома – Ювентус

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ювентус Новини Спорту Спорт Футбол
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