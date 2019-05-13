"Рома" завдала "Ювентусу" першої поразки у чемпіонаті з Роналду у складі: відео

Матч чемпіонату Італії між "Ромою" та "Ювентусом" у неділю, 12 травня, закрутив інтригу у чемпіонаті Італії. А також став першою грою, в якому Роналду програв у Серії А.

Рома – Ювентус 2:0

Голи: Флоренці, 79, Джеко, 90+3

"Ювентусу" у цьому матчі нічого не було потрібно. Команда вже стала чемпіоном Італії, тож могла грати у своє задоволення. Натомість "Рома" ще бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів. Тож їй обов'язково треба було перемагати "б'янко-нері".

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Але саме "Ювентус" створив перші гольові нагоди у цьому матчі. Спочатку небезпечно пробивав Куардадо. А згодом Дібала. В обох моментах вище всяких похвал зіграв Міранте, парирувавши обидва удари.

"Рома" на це відповіла ударом Пеллагріні. Але футболіст влучив у перекладину воріт. Виручила рамка воріт і "Рому", коли пробивав Дібала. Перед тим м'яч відбив Міранте, і лише після цього він відлетів у штангу.

У другому таймі моментів було менше. Зате були голи. Правда, перше взяття воріт Роналду не зарахували через офсайд. Зате коли забивав Флоренці у протилежних воріт, положення поза грою не було, як би не сигналізував К'єлліні. Пас в дотик на капітана "вовків" віддав Джеко, і той вже без проблем перекинув Щенсни та забив гол.

Другий гол у матчі "Рома" забила у доданий арбітром час. Відзначився Джеко.

Таким чином "Рома" набирає 62 очки. Стільки ж у "Мілана". Тож команди ділять 5-6 місце у турнірній таблиці. До четвертого "Інтера" (відтак і Ліги чемпіонів) лише одне очко. Але "Інтер" має матч у запасі. Третя "Аталанта" на відстані трьох очок.

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"Ювентус" же переможець чемпіонату Італії. Команда програє лише третій матч Серії А, і перший, в якому зіграв Роналду. До цього португалець пропустив матчі проти "Дженоа" та "СПАЛ", які "Юве" програв на виїзді.