Роман Зозуля забив переможний гол за "Альбасете": відео

Український нападник Роман Зозуля перервав серію з матчів без забитих голів. Цього разу його гол став єдиний у матчі та приніс перемогу "Альбасете".

Команда Романа Зозулі грала на виїзді проти "Фуенлабради", яка є серед лідерів Сегунди. Однак саме "Альбасете" виглядав гостріше у цьому матчі.

До слова: Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео

Роман Зозуля свій гол забив на 60-й хвилині. Після навісу від Фустера він вдало зіграв головою, пробивши у кут воріт.

Завдяки цій перемозі "Альбасете" піднявся вверх у турнірній таблиці. Команда має 19 очок та посідає 7 місце. "Фуенлабрада" залишилася поки на третій сходинці з 20 балами в активі.

Відеоогляд матчу Фуенлабрада - Альбасете