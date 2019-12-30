Роналду – найкращий футболіст, "Ліверпуль" – найкраща команда за версією Globe Soccer Awards

У Дубаї відбулася церемонія вручення Globe Soccer Awards. Кріштіану Роналду став найкращим гравцем року четвертий раз поспіль, а всього – вшосте.

Кріштіану Роналду отримав визнання за свою гру у 2019 році, яка допомогла "Ювентусу" виграти італійську Серію А, а збірній Португалії – Лігу націй. Роналду в голосуванні обійшов Ліонеля Мессі ("Барселона"), Мохамеда Салаха та Вірджила ван Дейка (обоє – "Ліверпуль").

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У номінації "кращий тренер 2019 року" переміг Юрген Клопп, який очолює "Ліверпуль". Він випередив Фернанду Сантуша (збірна Португалії) і Еріка тен Хага ("Аякс").

У номінації "краща команда 2019 року" виграв "Ліверпуль", який обійшов "Аякс" і жіночу команду "Ліона".

"Відкриттям року" став півзахисник Жоау Феліш з "Атлетіко". Він виграв боротьбу у хавбека Анссумане Фаті ("Барселона"), нападника Ерлінга Голанда і вінгера Джейдона Санчо (обидва – "Боруссія").



Жоау Феліш під час вручення нагороди Globe Soccer Awards (Фото: Globe Soccer Awards)

Найкращим воротарем визнали голкіпера "Ліверпуля" Аллісона.

У номінації "краща футболістка 2019 року" перемогла Люсі Бронз (Англія). Також на нагороду претендували Меган Рапіно та Алекс Морган з США та Амандін Анрі з Франції.

Одноклубник Роналду Міралем П'яніч здобув нагороду "за кар'єру гравця". Таку ж нагороду здобув і Раян Гіггз.

Найкращим арбітром стала француженка Стефані Фраппар.



П'єрлуїджі Коллін вручає Стефані Фраппар нагороду найкращому рефері 2019 року за версією Globe Soccer Awards (фото: Globe Soccer Awards)

Найкращі академії визнали в "Аякса" та "Бенфіки".

Агент Роналду Жорже Мендеш отримав приз кращому агентові, а кращим спортивним директором була названа Андреа Берта з мадридського "Атлетіко".