Роналду може не зіграти за "Ювентус" у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Аяксу"

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Лідер італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду ще не відновився після травми. Відтак він може пропустити перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де його команда на виїзді зіграє проти голландського "Аяксу".

Кріштіану Роналду отримав травму берда у матчі за збірну Португалії проти Сербії у відборі на Євро-2020. Сам матч закінчився внічию, а португальці зрівняли рахунок завдяки неймовірному голу.

Дивіться відео, як Португалія не зуміла обіграти Сербію у відборі на Євро-2020

За словами головного тренера "Ювентуса" Массіліано Аллегрі, Кріштіано Роналду відновлюється після травми. І цілком ймовірно, що він буде готовий до матчу проти "Аяксу". Однак не дає гарантії щодо цього.

При цьому Роналду точно не зіграє проти "Кальярі" у чемпіонаті Італії. Гра відбудеться 2 квітня. А вже 6 квітня "Ювентус" на власному полі прийматиме "Мілан".

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Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться 10 квітня в Амстердамі. У Турині команди зіграють матч-відповідь 16 квітня.

У 36 матчах за "Ювентус" у всіх турнірах 34-річний Роналду забив 24 голи та зробив 12 результативних пасів.

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Теги: Спорт Футбол Ювентус Кріштіану Роналду Ліга чемпіонів
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