Роналду офіційно визнав, що заплатив чималу суму жінці, яка звинуватила його у зґвалтуванні

Кріштіану Роналду офіційно визнав, що заплатив Кетрін Майорзі 375 тисяч доларів. Саме вона звинуватила його у зґвалтуванні ще у 2009 році.

Нагадаємо, історія з Роналду починається ще у 2009 році. Саме тоді, за словами американки Кетрін Майорги, її зґвалтував футболіст. Сталося це в Лас-Вегасі. Вони відпочивали в нічному клубі Rain в готелі Palms. Після цього відправилися у пентхаус. При цьому розповіла вона цю історію навесні 2017 року німецькому виданню Der Spiegel. За її словами, Роналду ще у 2010 році заплатив 375 тисяч доларів за мовчання та врегулювання конфлікту, про що сторони уклали відповідний договір.

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За даними TMZ Sports, Роналду офіційно визнав, що заплатив Майорзі 375 тисяч доларів. Про це стало відомо з документів у справі, яку було відкрито у 2018 році. Адже після опублікування статті в Der Spiegel, Майорга подала новий позов проти Роналду. Цього разу цивільний. Причиною стало те, що адвокат Майорги заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком. Такий перебіг справи вплинув не тільки на Роналду, але й на "Ювентус", куди португалець перейшов у 2018 році. Акції клубу впали на 15%. А клуб відмовився від участі в турнірі у США через можливість арешту Роналду американськими правоохоронцями. Хоча офіційно йому не було висунуто звинувачення.

Та 5 червня 2019 року стало відомо, що суд Лас-Вегаса закрив справу за позовом Майорги. Причина так і залишилася невідомою.

При цьому Роналду і надалі заперечує факт зґвалтування. А кошти, які він заплатив Майорзі, називає відшкодуванням за юридичні витрати у цій справі.