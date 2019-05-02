Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire за 18 мільйонів доларів: фото

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду поповнив свій гараж унікальною автівкою – Bugatti La Voiture Noire. Цей автомобіль виготовлений лише в єдиному екземплярі.

Унікальний Bugatti La Voiture Noire представили лише у березні 2019 року під час автосалону в Женеві. При цьому у Bugatti не надто розкрили деталей про автомобіль. Відомо лише, що силова установка Bugatti La Voiture Noire – та ж сама, що й у Chiron: 1500-сильний 8-літровий W16 з чотирма турбінами. Сам гіперкар Bugatti La Voiture Noire створений в єдиному екземплярі в пам’ять про втрачене купе початку минулого століття 57SC Atlantic.

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Спочатку повідомлялося, що Bugatti La Voiture Noire придбав Фердинанд Піх – онук Фердинанда Порше і колишній директор Volkswagen Group. Однак нещодавно іспанське спортивне видання Marca повідомило, що передплату за Bugatti вніс гравець італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Джерело інформації не розкривається. Однак враховуючи відому пристрасть португальця до ексклюзивних автомобілів, це цілком може бути правдою. У колекції Роналду є Ferrari, Lamborghini, McLaren і Bugatti.

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Варто додати, що замовник отримає машину не швидше, аніж у 2021 році.