Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire за 18 мільйонів доларів: фото

15 Читать новость на русском
Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire за 18 мільйонів доларів: фото

Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду поповнив свій гараж унікальною автівкою – Bugatti La Voiture Noire. Цей автомобіль виготовлений лише в єдиному екземплярі.

Унікальний Bugatti La Voiture Noire представили лише у березні 2019 року під час автосалону в Женеві. При цьому у Bugatti не надто розкрили деталей про автомобіль. Відомо лише, що силова установка Bugatti La Voiture Noire – та ж сама, що й у Chiron: 1500-сильний 8-літровий W16 з чотирма турбінами. Сам гіперкар Bugatti La Voiture Noire створений в єдиному екземплярі в пам’ять про втрачене купе початку минулого століття 57SC Atlantic.

До слова: Кріштіану Роналду презентував колекцію спідньої білизни у стилі супергероїв з коміксів

Спочатку повідомлялося, що Bugatti La Voiture Noire придбав Фердинанд Піх – онук Фердинанда Порше і колишній директор Volkswagen Group. Однак нещодавно іспанське спортивне видання Marca повідомило, що передплату за Bugatti вніс гравець італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Джерело інформації не розкривається. Однак враховуючи відому пристрасть португальця до ексклюзивних автомобілів, це цілком може бути правдою. У колекції Роналду є Ferrari, Lamborghini, McLaren і Bugatti.

Погляньте: Кріштіану Роналду похизувався новим дорогим авто

Варто додати, що замовник отримає машину не швидше, аніж у 2021 році.

blog_ava
Головні новини 1 травня: новий паспортний указ Путіна та першотравневі демонстрації
сьогодні
2137
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Bugatti
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
сьогодні 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
174
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 322
Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
сьогодні 07:11 Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
420
Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів: відео
1 травня 23:20 Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів: відео
177
Школяр з Техасу показав феноменальний результат у бігу на 100 метрів: відео
1 травня 21:24 Школяр з Техасу показав феноменальний результат у бігу на 100 метрів: відео
1452
Новини
Більше новин
Залиште відгук