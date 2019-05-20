Роналду травмував свого сина кубком під час святкування перемоги в чемпіонаті Італії: відео

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Роналду травмував свого сина кубком під час святкування перемоги в чемпіонаті Італії: відео

Святкування" Ювентусом" перемоги у чемпіонаті Італії відзначилося певним курйозом – Роналду мало не випустив трофей. Кубок вдарив по обличчі сина португальця.

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Після матчу 37-туру Серії А відбулося урочисте нагородження "Ювентуса" золотими медалями та кубком чемпіонів. Все було урочисто. Футболісти по черзі виходили на поле, де стояв спеціальний подіум, де отримували свої медалі. А згодом капітан "б'янко-нері" отримав і кубок.

Потримати омріяний трофей могли й футболісти. Щоб сфотографуватися з ним. Серед них – і Кріштіану Роналду. Але португалець не розрахував вагу кубка. І він мало не випав в нього з рук. Випасти не випав, але вдарив по обличчі сина португальця.

 

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Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус
Джерело: 24 канал
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