Роналду вп'яте стане батьком: ЗМІ спіймали животик подруги футболіста на матчі з Україною

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес може вдруге виявитися вагітною.

Португальське видання Correio da Manha стверджує, що подруга знаменитого футболіста "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес знову чекає дитину.

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Чутки про цікаве становище коханої футболіста з’явилися після знімків, які були зроблені під час матчу відбору на Євро-2020 між Португалією та Сербією.

Джорджина спостерігала за грою з VIP-трибуни стадіону "Да Луж" у Лісабоні разом з матір’ю та сестрою Роналду. Округлий живіт Родрігес може свідчити про її перебування на 3-4 місяці вагітності.

Cristiano Ronaldo'nun 5. çocuğu geliyor.



Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez hamile. pic.twitter.com/uZyyRrAn2Z — Buzz Spor (@buzzspor) 26 марта 2019 г.

У 25-річної Джорджіни Родрігес вже є дитина від Кріштіану Роналду – в листопаді 2017-го вона народила дівчинку, яку назвали Алана Мартіною. А всього у португальського нападаючого четверо дітей: троє старших – від сурогатних матерів.



Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес та дітьми

Спорт 24 писав, що Кріштіану Роналду звинувачується у справі про згвалтування. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її згвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Одразу після згвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

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