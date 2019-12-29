Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг з Казахстану – відео
Лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зустрівся з народженим без ніг Алі Турганбековим з Нур-Султана (Казахстан).
Алі зі своїм братом зустрівся з Роналду і його сином в Дубаї, куди португалець прибув на церемонію нагородження Global Soccer Award 2019.
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Роналду зіграв з Алі в футбол, а також зробив з хлопчиком спільне фото на пам'ять.
Це було велике задоволення, зустрінеться з тобою, Алі. Істинне натхнення,
– підписав відео Роналду.
Раніше Алі вже зустрічався з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі, і футболістами "ПСЖ" Неймар, Кіліаном Мбаппе. Цей же хлопчик вручив "Ліверпулю" трофей за перемогу в Суперкубку УЄФА на початку сезону.
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