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Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг з Казахстану – відео

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Алі Турганбеков та Кріштіану Роналду

Лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зустрівся з народженим без ніг Алі Турганбековим з Нур-Султана (Казахстан).

Алі зі своїм братом зустрівся з Роналду і його сином в Дубаї, куди португалець прибув на церемонію нагородження Global Soccer Award 2019.

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Роналду зіграв з Алі в футбол, а також зробив з хлопчиком спільне фото на пам'ять.

Це було велике задоволення, зустрінеться з тобою, Алі. Істинне натхнення,
– підписав відео Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was a pleasure to meet you @ali_amir_happy A truly inspiration

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Раніше Алі вже зустрічався з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі, і футболістами "ПСЖ" Неймар, Кіліаном Мбаппе. Цей же хлопчик вручив "Ліверпулю" трофей за перемогу в Суперкубку УЄФА на початку сезону.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
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