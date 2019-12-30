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Роналду змінив зачіску, відпустивши хвостик: фото

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Кріштіану Роналду / calcio.fanpage.it

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду змінив образ. Нападник туринського "Ювентуса" відпустив хвостик.

Гравець "Ювентуса" відвідав церемонію вручення нагород Globe Soccer Awards, на якій був визнаний найкращим футболістом 2019 року.

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Саме на церемонії стало помітно, що Роналду змінив імідж: тепер португалець ходить з невеликим хвостиком на потилиці.

У 2019 Роналду виграв Суперкубок Італії та Серію A у складі "Ювентуса", а також став переможцем Ліги націй у складі збірної Португалії.

Також Роналду є найкращим бомбардиром турнірів УЄФА у 2019 році. Втім, португалець тільки шостий у списку найкращих бомбардирів 2019 року.

За 50 матчів Кріштіану забив 39 голів. Найкращим нападником 2019 року є футболіст "Баварії" Роберт Левандовський, який забив 54 голи.

Зазначимо, що найкращим тренером року за версією Globe Soccer Awards став Юрген Клопп. Приз за прогрес року отримав нападник "Атлетіко" Жоау Феліш.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Кріштіану Роналду Футбол Спорт Ювентус
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