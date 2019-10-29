Роналду зробив незвичний подарунок суперникам збірної України та написав щемливого листа їм

Нападник Кріштіану Роналду зробив незвичний подарунок для дівочої збірної Португалії U-17. А також написав їм листа зі словами підтримки.

Дівчата вийшли у фінальну частину кваліфікації Євро-2020, де зіграють проти збірних України, Грузії та Албанії. Роналду вирішив привітати їх з таким успіхом, та надіслав футболісткам бутси Nike Mercurial Dream.

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Також він написав лист збірній.

Я надсилаю вам ці бутси Mercurial Dream Speed з надією, що вони допоможуть вам досягти вашої мрії.



Коли я був дитиною, у мене був простий, але дуже божевільний сон. Ні, це був той сон, який тобі сниться, коли ти спиш. Це був один із тих снів, яких ти хочеш побачити. Сон, що не дає тобі заснути цілу ніч.



Я хотів стати найкращим футболістом у світі. Я присвятив своє життя своїй мрії – у тренажерному залі, на тренувальному майданчику – роблячи все необхідне, щоб це стало можливим. Це так важливо мати мрію. Та ще важливіше наполегливо працювати, щоб досягти цього.



Я здійснив свою мрію, і я сподіваюся, що ви зможете здійснити й вашу. Переслідуйте її без коливань. Якщо я це зробив, ви також можете це зробити. Вітаю вас з перемогою в елітному раунді. Будьте зосередженими та йдіть за наступною перемогою.



Удачі та насолоджуйтесь цими бутсами.



Кріштіану Роналду.

Португальська збірна зіграє в елітному раунді кваліфікації Євро-2020 проти України, Грузії та Албанії з 13 по 19 листопада. Фінальний турнір пройде з 9 по 22 травня 2020 року і стане відбором від Європи на ЧС-2020 серед дівчат до 17 років в Індії.