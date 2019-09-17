Росія – це Росія, скрізь є хороші й погані люди, – український боксер Сіренко

Український боксер і чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко розповів про своє ставлення до Росії. Сіренко заявив. що спорт не поза політикою.

За словами Сіренка, спорт це політика. На його думку, ці речі не повинні зв'язуватися. "Втім, це мрії, які ніколи не збудуться", – сказав Владислав.

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Він заявив, що росіяни, які воюють проти України, є злими. Але Сіренко дотримується думки, що є хороші й погані люди, незалежно від їх національності.

Росія – це Росія. Скрізь є хороші й погані люди. У кожній країні та кожній релігії. Тому я не буду говорити, що вся Росія погана. Ті люди, які приходять на нашу землю і воюють проти нас, звичайно, злі. Однак не всі там розділяють таку точку зору,

– цитує боксера "Главком".

Сіренко був у тренувальному таборі росіянина Олександра Повєткіна й підтвердив, що спортсмени обговорювали відносини між Україною та Росією.

А як без цього? Ті відповіді, які я отримував від людей, українцям би сподобалися. Вони все добре розуміють. Інша справа, що не всі нормальні. На щастя, з такими мені спілкуватися не доводилося. Розумію, що таку думку сприйме не кожен. Хтось після цих слів стане розповідати, який я поганий. Але це моя точка зору,

– сказав Сіренко.

Спорт24 писав, що у попередньому бою Владислав Сіренко переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР. Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок.

Наступним суперником Владислава став італієць Айван ді Берардіно. Це буде чемпіонський бій. На кону стоятиме титул чемпіона EBP (Eurasian Boxing Parlament) в суперважкій вазі. Бій запланований на 11 жовтня в німецькому Карлсруе.