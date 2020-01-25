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Росія хоче спільно з Україною провести гандбольне Євро-2026

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Чемпіонат Європи з гандболу / facebook.com/sportsfotografy

Росія і Україна можуть подати спільну заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.

Про це ТАСС заявив президент Федерації гандболу Росії Сергій Шишкарьов.

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У суботу, 25 січня, на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу (EHF) в Стокгольмі право провести жіночий чемпіонат Європи 2024 року віддали спільній заявці Угорщини, Австрії та Швейцарії. На турнір також претендувала Росія.

Після голосування Шишкарьов зазначив, що EHF при виборі місця проведення своїх турнірів все частіше віддає перевагу спільним заявками.

"Чемпіонат Європи проводиться кожні два роки, так що якщо ми хочемо прийняти турнір в 2026 році, нам треба протиставити щось ще більш серйозне і аргументоване. Або обговорювати спільну заявку з Білорусією або Україна", – сказав Шишкарьов.

З Україною ми зараз реально обговорювали такий варіант. Чому ні? Я впевнений, що ситуація почне поліпшуватися, прискоряться інтеграційні процеси. Можливо, великий внесок в це внесе і спорт,
– підкреслив він.

Зазначимо, що у 2020 році чемпіонат Європи пройде в Данії і Норвегії, в 2022 році турнір приймуть три країни – Словенія, Чорногорія і Північна Македонія.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Новини Росії Спорт Гандбол
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