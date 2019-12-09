Росія має заплатити WADA майже 5 мільйонів доларів через допінг-скандал

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Росія повинна заплатити WADA

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від міжнародних турнірів на чотири роки. Але на цьому проблеми для Росії не закінчилися.

Більше про це: Росію на чотири роки відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу

РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів, заявив гендиректор WADA Крейг Ріді в коментарі "РИА Новости".

Росія має 21 день на те, щоб подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні. Тож лише після його рішення WADA зможе виставити рахунок Росії, який вона має оплатити за чотири роки, поки діятиме дискваліфікація.

До слова: Росія могла отримати жорсткіше покарання від WADA за допінговий скандал

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Допінг скандал в Росії Допінг Новини Спорту
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