Росія має заплатити WADA майже 5 мільйонів доларів через допінг-скандал

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від міжнародних турнірів на чотири роки. Але на цьому проблеми для Росії не закінчилися.

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РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів, заявив гендиректор WADA Крейг Ріді в коментарі "РИА Новости".

Росія має 21 день на те, щоб подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні. Тож лише після його рішення WADA зможе виставити рахунок Росії, який вона має оплатити за чотири роки, поки діятиме дискваліфікація.

До слова: Росія могла отримати жорсткіше покарання від WADA за допінговий скандал