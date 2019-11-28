Росія таки прийме два великі міжнародні турніри попри допінговий скандал

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Москва прийме шахову олімпіаду / europe-echecs.com

Міжнародна шахова федерація (FIDE) заявила, що турнір претендентів і шахова олімпіада 2020 року таки відбудуться в Росії. Попри те, що комітет по відповідності Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) рекомендував усунути Росію від великих міжнародних турнірів на чотири роки.

Нагадаємо, Росію хочуть дискваліфікувати з міжнародних турнірів (у тому числі Олімпіади-2020 та Чемпіонату світу з футбол 2022), а також заборонити країні приймати міжнародні турніри наступні чотири роки. Все через маніпуляції з даними московської лабораторії.

Більше про це: WADA офіційно рекомендувала відсторонити Росію від міжнародних змагань на 4 роки

Однак як мінімум два великі міжнародні турніри Росія таки проведе. Мова йде про шаховий турнір претендентів та шахову олімпіаду.

"Контракти на проведення турніру претендентів і шахової олімпіади 2020 роки вже підписані. З огляду на той факт, що в кожному випадку нами були отримані по одній заявці на проведення турніру, ми вважаємо, що обидва турніри підпадають під виняток, сформульоване WADA", – повідомляється в релізі FIDE.

Турнір претендентів пройде в березні 2020 року в Єкатеринбурзі, шахова олімпіада-2020 відбудеться в серпні в Москві.

До слова: Росія зможе прийняти Євро-2020 і фінал Ліги чемпіонів попри допінговий скандал

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Росії Допінг скандал в Росії Допінг Шахи
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