Росія втратила перше місце в медальному заліку Олімпіади-2014 через допінг Устюгова

Російську Федерацію позбавили чергового золота зимової Олімпіади-2014, яка проходила в Сочі.

Російський біатлоніст Євген Устюгов визнаний винним у використанні забороненої речовини (оксандролона), який заборонений антидопінговими правилами. У зв'язку з цим результати Устюгова з 27 серпня 2013 року і до кінця сезону Кубка світу 2013/14 анульовані з втратою медалей, очок та призів.

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Таким чином, команда Росії залишиться без золота Олімпійських ігор-2014 в чоловічій естафеті. В цьому випадку команда втратить перше місце в медальному заліку Сочі-2014, на яке підніметься Норвегія.

Хто такий Євген Устюгов

Чемпіон і бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 року, олімпійський чемпіон Сочі-2014 в естафеті, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу.

Допінг скандали Росії у зимових видах спорту

Якщо Устюгову не вдасться оскаржити дискваліфікацію, Росія втратить вже третю золоту медаль Ігор в Сочі. Раніше дисциплінарна комісія МОК під керівництвом Деніса Освальда позбавила золотих медалей бобслея Олександра Зубкова та Олексія Воєводу, які перемогли в змаганнях двійок, а також Олексія Негодайло і Дмитра Труненкова, які разом з Зубковим і Воєводою здобули перемогу в четвірках.

Також це вже не перший випадок дискваліфікації серед російських біатлоністів. Раніше за вживання заборонених препаратів були відсторонені Світлана Слєпцова, Олександр Черишев, Олександр Печонкін. Також звинувачення надходили і на адресу сьогоднішнього лідера російської команди Олександра Логінова.

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Згідно з міжнародним розслідуванням, в Росії була створена схема, при якій спортсмени могли приймати заборонені препарати, а в лабораторію відправлялися "чисті" проби. WADA прийшло до висновку, що під час Олімпіади 2014 року лабораторія в Сочі масово підміняла допінг-проби російських атлетів.