Росія й Україна – брати: Дзюба до Ракіцького

Нападник російського "Зеніту" Артем Дзюба підійшов до українця Ярослава Ракіцького під час флеш-інтерв'ю і сказав "Росія й Україна – брати". Відповідний ролик Ракіцький розмістив у своєму Instagram.

Ракіцький також підписав викладений в Isntagram ролик: "Колись це все закінчиться. Віра в мирне небо".

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Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії. Окрім Ракіцького, влітку до російського клубу "Динамо" перебрався інший захисник "Шахтаря" Іван Ордець.

За російський клуб Ярослав встиг зіграти 22 матчів, в яких забив 3 голи. У пасиві українця всього 5 жовтих карток.