Росія й Україна повинні бути єдині, – екс-тренер "Карпат"

Головний тренер московського "Спартака" Олег Кононов розповів, про що розмовляв із захисником "Зеніта" українцем Ярославом Ракіцьким після матчу 20-го туру Російської Прем'єр-Ліги.

Зустріч, що проходила в Москві на стадіоні "Відкриття-Арена", завершилася з рахунком 1:1.

Читайте також: Русин приніс "Динамо" перемогу в матчі з "Олімпіком": відео

Про що поспілкувалися з Ракіцьким? Сказав, що радий його бачити в "Зеніті" і Росії. Побажав йому гарної кар'єри, щоб був в Росії, як вдома. Росія й Україна повинні бути єдині,

– цитує Кононова "Чемпіонат".

Зазначимо, що Олег Кононов – це білоруський тренер, який відомий за своєю робою з львівськими "Карпатами" (2008-2011 роки). Кононов запам'ятався тим, що вивів "Карпати" в Кубок УЄФА (теперішня Ліга Європи). У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова "Почесний знак святого Юрія" за визначні заслуги перед містом.

З 2013-го білорус працює в Росії. Спершу він очолював "Краснодар", згодом "Ахмат", "Арсенал" (Тула) і тепер "Спартак" Москва.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою .



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram